Мнение: Россия – Украина: 130 на 80

Люблю Арестовича! Среди путинских охранителей мой главный любимец – Чадаев, а среди украинских – Арестович. Оба – Алексеи, как и я сам. Не могу понять, как так получилось. Но оба – умнейшие люди, говорю без всяких шуток. И, что характерно, оба в своих окружениях играют роль седьмой воды на киселе и пятого колеса в телеге – никому они там не нужны, и никто их там не любит. За что? За ум, конечно. Висят все время на волоске, просто жалко смотреть… Ну да ладно.

Вот и в этом ролике “вийсковой оглядач” Арестович на 18.55 дает, мне кажется, самый важный и в то же время самый простой расклад по “будущей войне России с Украиной” (о которой до сих пор грезят наши “патриоты”, с детской наивностью полагая, что эта война может решить какие-то проблемы). Арестович говорит просто: “Наземной российской группировки просто не хватит, чтобы вторгаться в Украину. У них – всего 130 батальонно-тактических групп на все Вооруженные Силы России. А у нас – 80”.

Политрук, произносящий политинформации в специальной палатке в степи под Ростовым, конечно, нашел бы что проорать, чтобы “опровергнуть” “клеветнические измышления Арестовича” перед бойцами, которых там держат уже месяц. Но у политруков работа такая.

А если не по работе – да, все просто. 130 на 80 – просто мало. У России нет столько пехоты, чтобы бодаться с государствами масштаба Украины (вспомним, что у нас и с крохотной Грузией все шло очень не гладко – чеченские батальоны помогли, а уж про Чечню, которая в 40 раз меньше, вообще помолчим). Просто НЕТ ВОЙСК. Если, конечно, не проводить массовую мобилизацию (которая невозможна по куче причин, одна из которых – по-настоящему воевать в России никто не хочет).

Более того: Арестович скромно об этом молчит, но вообще при таком соотношении – 130 на 80 – можно и огрести. Моральный дух войск (откуда ему у нас взяться), оперативный гений среднего звена командования (случайным образом может оказаться и у украинцев) – и пожалуйста. Превосходство-то вовсе не такое подавляющее, как почему-то мнится диванным “военам”. Что ж до “качественного превосходства” – тут и вовсе самые печальные воспоминания: вспомним, что РККА в 1941 году превосходила немцев в вооружениях и количественно, и качественно (например, танков класса Т-34 и КВ у немцев в 1941 не было даже близко).

Одна надежда, что напротив нас все же украинцы, а не немцы – то есть, строго говоря, такие же лохи, как и мы. Но это – ненадежная надежда, это из серии “может повернуться так, а может этак”. В общем, Арестович говорит дело. Хорошо бы его версия – что война крайне маловероятна – оказалась правильной.