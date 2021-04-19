 

NBC – РФ взяла золото в командном первенстве по фигурному катанию, оставив позади сборную США

19.04.2021, 2:52, Новости дня
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Сборная РФ опередила США в командном чемпионате мира по фигурному катанию с внушительным отрывом в 15 очков, пишет NBC. Доминирование российской команды было настолько очевидно, что последняя спортсменка, не переживая за командный счёт, просто каталась в своё удовольствие, рассказывает американский телеканал.


Reuters

После двух серебряных и одной бронзовой медалей на последних трёх командных чемпионатах мира по фигурному катанию в этом году РФ наконец-то завоевала золото, набрав 125 очков, пишет NBC. Российская сборная, в которую входят действующие чемпионы мира в парном катании и танцах на льду, была фаворитом соревнований. Титул первых в мире на нём отстаивали американские спортсмены, занявшие в этот раз второе место с командным счётом в 110 очков. 107 набрали японцы, застолбив третью позицию в рейтинге. Италия (72), Франция (67) и Канада (57) замыкают шестёрку стран, принявших участие в мероприятии.

Китай занимает пятое место в мировом рейтинге, но он снялся с соревнований, уступив место Франции. К слову, Канада не отправила на соревнование своих лучших атлетов, так как они всё ещё находились на обязательном двухнедельном карантине после возвращения с мартовских состязаний, отмечает NBC. Каждая из стран-участников собрала команду из восьми фигуристов: двух мужчин, двух женщин, двух спортсменов для парного катания, и ещё двух — для танцев на льду. Каждый вносил вклад в счёт команды в зависимости от того, какое место занимал в своей дисциплине.

В последний день чемпионата пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в произвольной программе, набрав 151,59 очков. Завершилось же мероприятие уверенной победой Анны Щербаковой среди одиночниц — 160,58 очков. Она превысила свой результат на чемпионате мира в Стокгольме на 8 очков. «Я была очень горда, когда услышала, что поеду сюда и буду частью сборной России, — рассказала спортсменка. — Очень хотела показать хорошее катание и принести как можно больше очков команде. Правда, перед своим сегодняшним выступлением узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие». 



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