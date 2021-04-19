Трамп призвал не увязывать 11 сентября с выводом войск из Афганистана

Экс-глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за решение вывести войска из Афганистана до 11 сентября.

Трамп «не хотел бы», чтобы 11 сентября стало «датой вывода войск». Он заверил, что «можно и следует сделать это быстрее». Сам Трамп планировал вывести войска к 1 мая и призвал «насколько это возможно, придерживаться этого графика». Он считает, что 11 сентября «должно оставаться днем памяти и скорби» о жертвах терактов. Однако сам вывод войск Трамп назвал «замечательным и правильным шагом», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

Напомним, Байден решил вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября. Он заявил, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Байден принял такое решение вопреки советам некоторых помощников.