В стрельбе в Техасе заподозрили чернокожего экс-полицейского

Установлена личность подозреваемого в стрельбе в американском городе Остин (Техас, США), сообщил глава полиции города Джозеф Чакон. Как сообщают СМИ, стрелок раньше служил в полиции, но был обвинен в сексуальном насилии над ребенком.

Чакон подтвердил, что подозреваемый «по-прежнему не находится под стражей». Это 41-летний чернокожий Стивен Николас Бродерик, который, по предварительной информации, «ранее мог служить в правоохранительных органах». Однако пока служба Бродерика в полиции не подтверждена.

В результате стрельбы убиты две женщины латиноамериканского происхождения и один афроамериканец. Полиция считает, что Бродерик знал их и намеренно открыл огонь. Чакон заявил, что угрозы для населения, вероятно, уже нет, но ситуация «все еще довольно опасна», передает РИА «Новости».

CBC Austin сообщает, что Бродерик служил детективом в офисе шерифа округа Трэвис. В 2020 году ему были предъявлены обвинения в совершении сексуального насилия в отношении ребенка.

Напомним, экстренные службы сообщали, что в результате стрельбы три человека погибли, стрелка не удалось обезвредить.