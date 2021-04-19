 

Украинский шеф-повар призвал декоммунизировать кухню

19.04.2021, 2:46, Новости дня
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На Украине необходимо декоммунизировать национальную кухню, сообщил один из самых известных шеф-поваров страны Евгений Клопотенко.

Он утверждает, что кулинария не менее важна, чем вопросы языка, и бездействие недопустимо, нужно «взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам». Клопотенко призвал «начать формировать культурную традицию своего собственного народа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nowa Europa Wschodnia.

Он предложил использовать систему налогов и сборов, заставляя платить больше тех, кто хочет сохранить советские пищевые традиции. Например, заставить платить 20% налога на те или иные продукты или блюда. Клопотенко сказал, что для этого нужна политическая воля, но поскольку ее сейчас на Украине нет, приходится «раскручивать» борщ.

Напомним, Клопотенко заявлял о том, что не ест оливье и никогда не готовит его на Новый год. «Я не готовлю оливье на Новый год, потому что не хочу видеть Советский Союз в своей тарелке. Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремными блюдами. Я так не хочу», – говорил он.



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