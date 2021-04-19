Times – Британия отправит в Чёрное море два военных корабля в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО

Великобритания в следующем месяце намерена отправить в Чёрное море два военных корабля: эсминец и противолодочный фрегат, пишет The Sunday Times. Как отмечает издание, это развёртывание военных судов у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность Британии с Киевом и её союзниками по НАТО в регионе.



Reuters

На фоне «растущей напряжённости между украинскими и российскими силами» Британия планирует в следующем месяце направить в Чёрное море два боевых корабля, пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британских ВМС.

По имеющейся информации, речь идёт об отправке одного эсминца типа 45 и одного противолодочного фрегата типа 23.

Британские истребители F-35 и противолодочные вертолёты Merlin будут находится на авианосце HMS Queen Elizabeth в состоянии боевой готовности для поддержки боевых кораблей в Чёрном море на случай возникновения угрозы со стороны российских судов, субмарин и авиации.

Как подчёркивает The Sunday Times, HMS Queen Elizabeth будет вынужден остаться в Средиземном море, поскольку международные договорённости запрещают авианосцам заходить в Чёрное море.

В статье отмечается, что размещение военных судов у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность Британии с Киевом и её союзниками по НАТО в регионе после того, как на прошлой неделе президент США Джо Байден решил отменить отправку двух американских военных кораблей в Чёрное море из-за опасений эскалации кризиса в связи с наращиванием российское военного присутствия у украинской границы.

Это очевидное расхождение между Лондоном и Вашингтоном произошло вслед за недавним заявлением начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера о том, что британское правительство не согласно с решением Байдена вывести все войска США и НАТО из Афганистана к сентябрю этого года.