Премьер Польши – у России совесть не чиста, раз не возвращает обломки

Если бы Москва не удерживала обломки разбившегося 10 апреля 2010 года под Cмоленском президентского самолёта, Варшава уже давно могла бы развеять все свои сомнения, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он называет позицию РФ недостойной, а её поведение неприемлемым, ведь дело касается национальной трагедии поляков.



Reuters

В 11-ю годовщину смоленской катастрофы, 10 апреля, Польша показала фильм, в котором содержатся выводы итогового доклада смоленской подкомиссии, во главе которой стоит бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. Из него следует, что крушение польского Ту-154 произошло в результате взрывов фюзеляжа и крыла самолёта, а не столкновения с деревом, пишет Interia.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции признал, что посмотрел этот материал. «Я считаю, что вместе с отчётом подкомиссии, который будет представлен в ближайшее время, он представляет собой чрезвычайно важный документ в ходе этой работы по выяснению причины нашей национальной трагедии, случившейся более 11 лет тому назад», — заявил он.

Глава польского правительства уверен, что каждому, кому небезразлично благо Польши, следует обращать внимание на любой факт, анализ, который содержится в отчёте смоленской подкомиссии, ведь там представлены очень конкретные расчёты, произведённые самыми известными мировыми исследовательскими институтами, в том числе американским институтом NIAR, который специализируется на изучении авиакатастроф. «В двух других государствах Западной Европы также проводились очень подробные анализы и расчёты в отношении траектории маршрута Ту-154… И специалисты мирового класса были подключены к работе подкомиссии», — подчеркнул премьер-министр.

«Однако, к сожалению, со стороны Российской Федерации, как и прежде, имеет место сопротивление, недостойные, неприемлемые действия, а именно факт удерживания обломков, оригинального чёрного ящика», — заявил Моравецкий. «Из-за этого мы не в состоянии задать ещё несколько вопросов или прояснить некоторые моменты. Если бы совесть российской стороны была чиста, то она непременно передала бы эти два доказательства национальной трагедии, которая произошла со всеми нами», — пояснил он.