Le Monde – США и Китай договорились сотрудничать по борьбе с изменениями климата

Несмотря на острые разногласия по другим вопросам, Вашингтон и Пекин согласились сотрудничать в борьбе с изменениями климата, пишет Le Monde со ссылкой на совместное заявление двух стран. Компромисс был достигнут во время визита в Шанхай спецпосланника США по климату Джона Керри — он стал первым представителем администрации Байдена, посетившим КНР, и дал надежду на общие усилия по выходу из климатического кризиса.

В субботу, 17 апреля, Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к компромиссу по борьбе с изменениями климата, несмотря на разногласия по множеству других вопросов, пишет Le Monde.

«США и Китай обязуются сотрудничать друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса, который необходимо урегулировать со всей требуемой серьезностью и безотлагательностью», — говорится в совместном заявлении американского спецпосланника по климату Джона Керри, приезжавшего в Шанхай, и его китайского коллеги Сэ Чжэньхуа.

Отмечается, что в официальном тексте перечислены различные способы сотрудничества двух крупнейших экономик мира, которые вдвоём производят практически половину парниковых газов, ответственных за изменение климата. Представители стран подтвердили, что намерены активизировать усилия на уровне государства и в плане международного сотрудничества, в том числе в рамках конвенции ООН об изменениях климата и Парижского соглашения.

Согласно заявлению, Вашингтон и Пекин «намерены выработать» долгосрочные стратегии по достижению нулевых углеродных выбросов до ноября этого года, когда состоится международный саммит в Глазго. Эти действия включают сокращение промышленных выбросов и энергопотребления, увеличение числа возобновляемых источников энергии, чистого транспорта и развитие сельского хозяйства, устойчивого к изменениям климата.

Среди краткосрочных мер упомянуто увеличение числа инвестиций и международных фондов для поддержки перехода на «зелёную» энергию в развивающихся странах, а также постепенное прекращение производства и потребления гидрофторуглеродов — газа, который используется главным образом в холодильниках, кондиционерах и аэрозолях.

Французская газета подчёркивает, что Джон Керри стал первым представителем администрации Джо Байдена, который посетил Китай. Этот визит дал надежду на то, что несмотря на существенные противоречия по другим вопросам (политика Китая в Гонконге, геноцид уйгуров, ситуация в Тайване), два государства смогут сотрудничать в борьбе с изменениями климата — проблемой мирового масштаба.

Как напоминает издание, президент Джо Байден сделал защиту климата своей основной задачей и вернул страну в Парижское соглашение. Его предшественник Дональд Трамп, напротив, выступал за расширение производства ископаемого топлива и отказался от участия в соглашении, к которому в 2015 году Америка присоединилась при Обаме. Нынешний же президент в четверг и пятницу проведёт виртуальный саммит при участии лидеров 40 мировых держав. В совместном заявлении США и Китая указывает, что они «с нетерпением ожидают» этого события, однако пока не ясно, примет ли в нём участие глава КНР Си Цзиньпин.