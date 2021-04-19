Наблюдатели заявили об отсутствии серьезных нарушений на муниципальных выборах 18 апреля

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19.04.2021, 1:52, Новости дня
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В Красноярском, Приморском, Забайкальском, Алтайском краях и Томской области завершается голосование на муниципальных выборах. Эксперты и независимые наблюдатели заявили, что все выявленные нарушения незначительны, а все недочеты своевременно устранялись, сообщила пресс-служба ассоциации Независимый общественный мониторинг.

«Серьезных нарушений на выборах в перечисленных регионах не зафиксировано. Независимый общественный мониторинг совместно с Общественными штабами по наблюдению продолжает следить за кампаниями до момента подведения официальных итогов (…) процесс голосования в этих регионах отлажен, особых нареканий к организации выборов не наблюдается», – говорится в сообщении на сайте ассоциации. Участки закрылись для избирателей, началось поведение итогов дня голосования.

Дополнительные выборы прошли в Родинском районе Алтайского края, здесь избирают депутата местного сельского Совета депутатов Родинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. В них приняли участие кандидаты, выдвинутые партиями «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

В Забайкальском крае четыре поселения досрочно выбирали главу. Избирательные процедуры прошли в сельских поселениях Бальзино, Ушарбай, Олеканское, Укурейское. По словам председателя Общественной палаты Забайкальского края Натальи Дроботушенко, в регионе нарушений в ходе голосования не выявлено.

Большой выборный день прошел в Красноярском крае. Досрочные выборы главы завершились в Большеарбайском сельсовете Саянского района. Повторные выборы депутата прошли в сельские Советы депутатов в Сучково и Бобровки Большеулуйском района; в поселковый Совет депутатов Емельяново, административный центр Емельяновского района, по многомандатным избирательным округам №2, №3. Также на повторные выборы пришли жители села Большой Улуй, где выбирали депутата районного Совета депутатов, и депутата Большеулуйского районного Совета депутатов Красноярского края по многомандатному избирательному округу № 1.

Также дополнительные выборы депутатов состоялись в Богучанский сельский Совет депутатов Богучанского района по одномандатным избирательным округам №1,2,4,9,12. Кандидатами стали 14 человек, из которых по пять кандидатов – представители партий КПРФ и «Единая Россия,» а двое от ЛДПР. Еще два кандидата – самовыдвиженцы.

Дополнительное избрание депутата также прошло в городской Совет депутатов по одномандатному избирательному округу № 2. «Мы оперативно реагировали на все сигналы, участвовали в разрешении любых ситуаций. В частности, благодаря вмешательству мониторинговой группы, выяснилось, что на УИК 266, вопреки ранее распространенной информации, бюллетень избирателя не был испорчен, на нем отсутствовала печать избирательной комиссии, после чего необходимо признать, данный бюллетень становится бюллетенем неустановленной формы», – отметил эксперт НОМ Олег Иванников.

Во время работы избирательных участков в Красноярском крае более серьезных происшествий и нарушений зафиксировано не было.

В Приморье состоялись досрочные выборы главы Кремовского сельского поселения Михайловского муниципального района и дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Кремовского сельского поселения Михайловского муниципального района по десятимандатному избирательному округу.

Не менее активно своих кандидатов представили политические партии в Томской области, где проводились дополнительные выборы депутатов Совета Воронинского сельского поселения четвертого созыва.



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