 

Дюжина топ-клубов Европы объявила о создании футбольной Суперлиги

19.04.2021, 1:52, Новости дня
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В Европе 12 именитых клубов различных стран объявили о создании футбольной Суперлиги, сообщается в пресс-релизе турнира.

Участие в Суперлиге подтвердили английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В пресс-релизе говорится, что «12 ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Суперлиги». Указывается, что «матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели».

Как сказано в пресс-релизе, «ожидается, что еще три клуба присоединятся до начала первого сезона». В будущем «клубы-учредители надеются на консультации с УЕФА и ФИФА для совместной работы». Проект нового турнира подразумевает создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Каждый из клубов при вступлении получит до 350 млн евро, пишет «Чемпионат».

В воскресенье УЕФА, Королевская федерация футбола Испании (RFEF), Итальянская федерация футбола (FIGC) и Футбольная ассоциация Англии (The FA) выступили с совместным заявлением, в котором осудили создание Суперлиги. К ним позднее присоединились Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и Немецкий футбольный союз (DFB), передает РИА «Новости».



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