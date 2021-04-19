France 24 – реставраторы обещают открыть Нотр-Дам по графику, но работы ещё не будут закончены

Как и президент Франции Эммануэль Макрон, генерал Жан-Луи Жоржлен, ответственный за восстановление Нотр-Дама, заявил, что работы идут по графику и собор откроется для прихожан уже к 2024 году, передаёт France 24. При этом, по оценкам генерала, на тот момент реставрация ещё не будет завершена — пока к этому этапу ещё не приступали, поскольку сначала специалистам необходимо завершить процесс укрепления конструкции.

После пожара, который грозил обрушить Нотр-Дам, собор всё ещё ждёт своего воскрешения. В самом сердце Парижа развернулась масштабная стройка.

КЭТРИН НОРРИС ТРЕНТ, старший корреспондент France 24: Внутри Нотр-Дама хорошо просматриваются масштабы разрушений. Позади меня вы можете видеть то место на полу, куда, проломив крышу, обрушился шпиль собора в тот роковой вечер в 2019 году.

Из-за зияющей дыры в крыше строение по-прежнему не защищено от непогоды. Скоро, чтобы защитить каменную кладку, здесь установят огромный навес от дождя.

Хотя огонь пощадил некоторые архитектурные шедевры Нотр-Дама, вроде его знаменитых окон-розеток с витражами, сегодня восстановители торопятся как можно быстрее укрепить своды, сильно пострадавшие при пожаре и грозящие обрушиться.

ДАМЬЕН БРИССОН, главный инженер компании Le Bras Frères: Мы облегчаем нагрузку на конструкцию, даём ей «костыли», обеспечиваем дополнительную поддержку, потому что сейчас здесь много слабых мест.

Процесс укрепления конструкции на сегодня уже обошёлся в 165 миллионов евро.

КЭТРИН НОРРИС ТРЕНТ: С тех пор как огромное пламя прорвалось сквозь крышу Нотр-Дама, этот древний собор успел превратиться в гигантскую строительную площадку. Сейчас, спустя два года, работы по спасению и укреплению конструкции почти закончены, но конец всего трудоёмкого процесса по возрождению собора ещё не близко.

Следующий этап — непосредственно сама реставрация. К ней по-серёзному ещё не приступали, а тем временем пятилетний срок сдачи работ, установленный Эммануэлем Макроном (в 2019 году. — ИноТВ), неминуемо приближается.

Работы много раз откладывались и переносились из-за загрязнения свинцом, плохой погоды и, конечно же, коронавируса. Но генерал, руководящий процессом восстановления, настаивает, что его команда укладывается в график.

ЖАН-ЛУИ ЖОРЖЕЛЕН, ответственный за восстановление Нотр-Дама: У нас предельно амбициозный график. Но мы всё ещё успеваем вновь открыть собор для прихожан к 2024 году. Конечно, к тому моменту реставрация не будет полностью закончена. Нужно будет ещё провести фасадные работы, особенно на внешней стене, да и закончить другие вещи… Ну и прежде всего нам необходимо завершить укрепление конструкции, а это будет сделано только этим летом.

Порядка 200 строителей, техников и научных работников спешат вернуть Нотр-Дам в его былом великолепии. Это колоссальный проект, который осуществляется на 833 миллиона евро, собранных благодаря пожертвованиям людей со всего мира.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2021 года.