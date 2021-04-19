Украинцы могут подавать заявки на 8 тыс. грн компенсации за карантин с 19 апреля

“19 апреля начнется прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в “красных” зонах смогут подать запрос через портал или приложение “Дія”, – написал он.

Шмыгаль призвал украинцев в областях с “красным” уровнем эпидопасности отправлять заявки на получение денег.

“Надеюсь, что местная власть тоже подставит плечо поддержки и увеличит выплаты людям в пределах своих регионов”, – добавил он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/315298200037390

Контекст:Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений. Этот документ президент Украины Владимир Зеленский внес 24 марта как неотложный. Он предполагает выплаты помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, зарегистрированным в “красных” карантинных зонах.

В конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что выплаты должны начаться уже в апреле.

11 апреля Кабине Министров опубликовал полный перечень видов деятельности, работники которых смогут получить выплаты. Среди них работники кинотеатров, музеев, фитнес-центров и различных заведений розничной торговли.

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