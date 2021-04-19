 

Украинцы могут подавать заявки на 8 тыс. грн компенсации за карантин с 19 апреля

19.04.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“19 апреля начнется прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в “красных” зонах смогут подать запрос через портал или приложение “Дія”, – написал он.

Шмыгаль призвал украинцев в областях с “красным” уровнем эпидопасности отправлять заявки на получение денег.

“Надеюсь, что местная власть тоже подставит плечо поддержки и увеличит выплаты людям в пределах своих регионов”, – добавил он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/315298200037390

Контекст:Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений. Этот документ президент Украины Владимир Зеленский внес 24 марта как неотложный. Он предполагает выплаты помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, зарегистрированным в “красных” карантинных зонах.

В конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что выплаты должны начаться уже в апреле.
11 апреля Кабине Министров опубликовал полный перечень видов деятельности, работники которых смогут получить выплаты. Среди них работники кинотеатров, музеев, фитнес-центров и различных заведений розничной торговли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Guardian – сокращение численности пчёл грозит глобальным дефицитом продовольствия

26.06 / Наблюдатели в Астрахани: Среди голосующих по поправкам к Конституции много молодежи

06.07 / Власти Ирана сообщили о создании подземных ракетных баз на своих побережьях

21.12 / Обвиняемого в нападении на синагогу в немецком Галле приговорили к пожизненному заключению

03.12 / Блогер Reeflay задержан по делу о смерти девушки в прямом эфире

29.03 / Дело о ЧВК. Экс-командира батальона “Донбасс” отправили под арест

02.07 / Суд Лондона лишил Мадуро доступа к венесуэльскому золоту на 1 млрд долларов

18.11 / Mainichi Shimbun надеется на «мир без ядерного оружия» при новом президенте США Байдене

28.07 / Договор с новым подрядчиком на подъем танкера Delfi подпишут до конца августа

05.10 / Трамп собрался покинуть госпиталь в ближайшие часы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика