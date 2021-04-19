 

Макрон не считает “Спутник V” реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов

19.04.2021, 1:02, Новости дня
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Он отметил, что “сегодня нельзя считать российскую вакцину решением, которое бы позволило бы нам ускориться”. Он уточнил, что потребуется время, чтобы она получила разрешение от Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Также он добавил, что время уйдет и на то, чтобы наладить производство такой вакцины на европейском континенте.

Французский президент отметил, что, по его мнению, гораздо эффективнее ускорить производство препаратов компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Valneva, Sanofi, CureVac.

Контекст:Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 12 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 60 странах.
В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.
При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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