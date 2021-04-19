 

Познер объяснил «нерусскость» Пушкина

19.04.2021, 0:58, Новости дня
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Журналист Владимир Познер заявил, что не считает поэта Александра Пушкина русским автором и объяснил его «нерусскость».

«Я считаю, что Пушкин – не русский писатель, хотя он-то сам считал себя русским. (…) Он светлый, он улыбается каждым своим словом. (…) Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

Телеведущий отметил, что Пушкин прекрасно чувствовал и описывал русского человека. «Но для меня нерусскость Пушкина – именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору – северному, мрачному – не очень присущ», – объяснил свою позицию Познер.

При этом, по мнению Познера, Михаил Лермонтов тоже является великим русским автором, «но не светлый совсем».

Ранее россияне назвали самыми любимыми и великими поэтами Пушкина, Лермонтова и Сергея Есенина.



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