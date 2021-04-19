 

Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России

19.04.2021, 0:58, Новости дня
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Украина направит посольству РФ ноту о выдворении старшего дипломата в понедельник утром, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник – прим. ВЗГЛЯД) утром», – сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24». Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата с Украины.

Ранее МИД РФ сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в РФ нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.

В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.



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