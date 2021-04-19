 

Минск счел военных Украины способными отличить лесовоз от бронетехники

19.04.2021, 0:58, Новости дня
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С украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину, сообщил замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков.

Арчаков отказался верить, что «украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники». Он заявил, что Киев «мог бы себя вести и покорректнее» по отношению к Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».



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