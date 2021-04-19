 

Госдеп отреагировал на данные о причастности США к планам убийства Лукашенко

19.04.2021, 0:36, Новости дня
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США отрицают свою причастность к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил официальный представитель Госдепартамента США.

«Мы видели сообщения в государственных СМИ РФ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», – передает его слова ТАСС.

Говоря о задержании по подозрению в причастности к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон готов оказать американскому гражданину консульскую помощь. «Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», – сказал он.

17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.

В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.



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