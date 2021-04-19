 

«Чернобыль» Козловского возглавил прокат в РФ и СНГ

19.04.2021, 0:36, Новости дня
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Фильм «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского со сборами 166,8 млн рублей за выходные возглавил прокат в РФ и СНГ, информирует портал kinobusiness.com со ссылкой на неофициальные и предварительные данные.

Как сообщается, вторую строчку занимает «Мортал Комбат» Саймона Маккуойда (153,6 млн рублей), третью – «Властелин колец: Братство кольца» Питера Джексона. Премьера «Властелина колец» состоялась в 2001 году, но сейчас картину снова можно увидеть в российских кинотеатрах. За выходные фильм собрал 49,1 млн рублей. Четвертое место занимает российский боевик Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор» с 34,1 млн рублей, пятое – мультфильм Алекса Стадерманна «100% волк» (25,2 млн рублей), передает ТАСС.

Напомним, в центре сюжета фильма «Чернобыль»: трогательная история любви, которая разворачивается на фоне трагедии – крупнейшей в истории человечества аварии на атомной электростанции. Съемки картины по сценарию Алексея Казакова и Елены Ивановой проходили на недостроенном 5-м энергоблоке Курской АЭС, идентичном Чернобыльской станции. В съемках приняли участие работники действующей атомной станции и жители города. Главную женскую роль – Ольги, жены пожарного Алексея – исполнила Оксана Акиньшина.



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