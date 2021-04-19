“Хороший повод”. Мендель заявила, что Пасха может помочь активизировать процесс обмена пленными

“В целом, конечно же, есть очень много пунктов, которые нужно исполнить. И один из очень важных – это то, что было начато в 2019 году, но тот процесс, который сейчас, к сожалению, заблокирован. Это процесс обмена “всех на всех”. Тоже договоренность очень важная. Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший такой повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена”, – сказала пресс-секретарь президента.

Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

В феврале украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией практически заморожены из-за позиции Российской Федерации.

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