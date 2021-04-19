 

Чалый: Когда Украина присоединится к НАТО, войны с Россией больше не будет

19.04.2021, 0:10, Новости дня
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Речь об этом зашла при обсуждении вероятности новой военной операции РФ в Украине.

“Ни [президент РФ] Владимир Путин, ни его верхушка кремлевская не считают, что Украина может существовать как суверенное, независимое от России государство. Я это точно знаю, потому что я много лет проработал на российском направлении до того, как уехал послом в Соединенные Штаты. К сожалению, это факт. Это историческая проблема, и окончательное решение этой проблемы, я считаю, будет, когда Украина присоединится к НАТО и у нас будет общая граница с Россией, которую мы будем обеспечивать надежно”, – сказал Чалый.

Он считает, что “тогда только будет возможность нормальных отношений Европы и России”.

На уточняющий вопрос, является ли “окончательным решением” присоединение к НАТО, экс-посол в США ответил утвердительно.

“Да. Это не произойдет завтра, но когда Украина присоединится к НАТО, все – войны больше с Россией не будет”, – заявил Чалый.

Контекст:Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
В начале 2021 года на Донбассе фиксируется обострение конфликта, несмотря на действие режима перемирия.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг заявил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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