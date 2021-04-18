Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве

В самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, сообщило управление Народной милиции ЛНР.

«За истекшие сутки зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве. Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным Народной милиции, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.

«Призываем международных наблюдателей обратить внимание на негуманные способы и методы, применяемые подразделениями ВСУ, в части касающиеся беспорядочного минирования берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, от которых страдает мирное население, как на подконтрольной украинской власти территории, так и в ЛНР», – добавили в ведомстве.

Ранее в ЛНР при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск погиб подросток. Сообщалось, что причиной гибели стали мины, установленные рядом с линией разграничения. До этого мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.