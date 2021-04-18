 

ЛНР захватила украинский беспилотник

18.04.2021, 23:44, Новости дня
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Народная милиция ЛНР принудительно посадила ударный беспилотник украинских силовиков, сообщил официальный представитель милиции Яков Осадчий.

Осадчий сообщил, что украинские силовики нарушили перемирие по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко. Подразделения радиоэлектронной борьбы ЛНР, используя станцию подавления «Тритон-М1», перехватила БПЛА «Фантом-4» с «закрепленным на нем боевым зарядом». Беспилотник «двигался из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск», но «был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами».

Представитель Народной милиции заявил, что Киев «преднамеренно идет на проведение провокаций» перед встречей советников лидеров «нормандской четверки». Об инциденте сообщили в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Луганский информационный центр».

В начале апреля мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в ЛНР, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата.



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