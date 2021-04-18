 

В посольстве Чехии в Москве разрешено остаться пяти дипломатам

18.04.2021, 23:44, Новости дня
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После того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов, сообщил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что РФ потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства РФ 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему РФ высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18, передает ТАСС.

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.



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