 

Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

18.04.2021, 23:16, Новости дня
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В МИД России вызвали посла Чехии в Российской Федерации Витезслава Пивоньку. Ему заявили протест в связи с “недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге”.

“Пивоньке сообщили, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются “персонами нон грата”. Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны”, – говорится в сообщении.

Россия также потребовала от Чехии привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии.

Контекст:17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.
Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов.
Выдворение российских дипломатов произошло на фоне заявлений Чехии о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.
16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, в котором хранилось 58 тонн боеприпасов, отмечает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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