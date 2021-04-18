Глава Минюста Украины выставил на продажу коллаж из своих фото как NFT. Деньги хочет отдать на ремонт СИЗО

“Выставляю на аукционе свою работу – коллаж The sea is temporarily unavailable. Редкий шанс дешево приобрести NFT-криптошедевр искусства”, – написал министр.

Стартовая цена лота составляет один эфириум, что эквивалетно $2196 или примерно 61,5 тыс. грн. Сделать ставку на аукционе можно здесь.

По словам Малюськи, вырученные средства пойдут в спецфонд Лукьяновского следственного изолятора на ремонт бесплатных камер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1404876423226409&id=100011121947008

Контекст:NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Токены NFT приобрели популярность в 2021 году. В феврале продали гифку популярного мема Nyan Cat за $590 тыс., а певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за $6 млн. В начале марта глава американской компании Twitter Джек Дорси выставил на аукцион как NFT-токен свой первый твит. Он был продан за $2,9 млн.

Самым дорогим NFT-токеном является картина Everydays: The First 5000 Days американского цифрового художника Майка Винкельманна известного под псевдонимом Beeple. Коллаж из 5 тыс. работ, которые он публиковал с 2007 года, ушел с аукциона за $69,3 млн.

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