Резников заявил, что почувствовал “химию” в Елисейском дворце во время визита Зеленского к Макрону

“Встреча тет-а-тет была длиннее где-то на час, чем планировалось по протоколу, а это значит, что был живой контакт, это самое важное. Точно чувствовалось, что лидер Франции сегодня имеет не просто желания и намерения, а эта химия, которую я почувствовал в Елисейском дворце, означает, что мы имеем настоящих партнеров”, – сказал он.

Вице-премьер Украины отметил, что “нет оснований для панических ощущений”.

“И Макрон, и [канцлер Германии Ангела] Меркель точно заинтересованы максимально помочь в модерации разговоров Украины с Россией, Зеленского и [президента РФ Владимира] Путина. Это началось в 2014 году, и сегодня за ними эта роль остается. У них сложная роль, потому что они отдельно пообщались с представителем России”, – отметил Резников.

Он считает, что Меркель и Макрон “понимают, что Украина точно выполняет все обязательства”, взятые в Париже 9 декабря 2019 года на встрече лидеров стран нормандского формата, “что верить Украине в лице Зеленского точно можно”.

“К сожалению, визави, президент России, почему-то дал команду своим подчиненным, которые выполняют функции переговорщиков на линии нормандского формата, советников или представителей в ТКГ – они ведут себя, не пытаясь демонстрировать готовность выходить на достижение мира. Я думаю, Макрон это понимает, у него сегодня сложный вызов: оставаясь лидером одной из доминирующих стран Европы, попробовать в этих сложных условиях посадить за стол переговоров Путина, объяснив, что военным путем не будет достигнуто никакой цели, только политико-дипломатическим путем”, – объяснил Резников.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Зеленский 16 апреля встретился с Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет позднее присоединилась в видеоформате Меркель.

По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и договорились, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В ходе встречи Зеленский рассказал коллегам по нормандскому формату об эскалации на Донбассе и предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

По итогам визита Зеленского в Париж Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона поговорить с Путиным.

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