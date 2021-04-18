 

В Беларуси открыли дело о “попытке переворота” из-за “покушения” на Лукашенко

18.04.2021, 23:16, Новости дня
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Константин Бычек заявил, что в Беларуси, “по сути, готовился государственный переворот”. По полученным оперативным данным, один из задержанных – адвокат Юрий Зенкович – якобы был связан со спецслужбами США.

По словам Бычека, были задокументированы “встречи с военнослужащими, встречи с представителями других террористических групп, деятельность которых в том числе ранее была пресечена Комитетом госбезопасности”.

Он отметил, что возбуждено уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса Беларуси (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем). По словам Бычека, “подобных дел в истории суверенной Беларуси не было”.

Бычек уточнил, что дело возбуждено по части первой данной статьи и его фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Контекст:17 апреля ФСБ проинформировало о задержании в России двух граждан Беларуси – политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Лукашенко. Российская спецслужба заявила, что Зенкович прибыл в Москву после “консультаций с посольством США” в Польше.
В тот же день Лукашенко объявил о подготовке покушения на себя и сыновей якобы с привлечением ФБР и ЦРУ. Он назвал Зенковича “агентом” американских спецслужб.
Также 17 апреля в эфире белорусского государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали фрагменты онлайн-конференции, среди участников которой, кроме Зенковича и Федуты, был лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев (тоже задержан) и еще несколько человек. “Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.
Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но “любое предположение” о причастности к этому американских властей “абсолютно ложное”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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