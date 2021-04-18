Мнение: Опасно быть донором

Выяснил при помощи читателей, в чем причина таких острых проблем со спермой и донорами спермы в Швеции. Все дело, (помимо, естественно, расизма) – в сутяжничестве шведских женщин, и без того ставших уже притчей во языцех (вспомним партнершу Ассанжа, которая обвинила его в изнасиловании из-за порвавшегося презерватива)! А если еще вспомнить, что требования подписывать дивные бумаги с “Согласием на Секс” перед каждым половым актом (!) тоже зародились в Швеции (и были с тех пор включены в законодательство множества стран, включая даже Украину…)

Так вот – оказалось, что донором спермы в Швеции быть просто опасно: данные “биологических отцов” остаются в базе, и с них потом требуют алименты, а уже взрослые дети с криком “папа!” потом приходят и требуют свою долю наследства. Естественно, при таких условиях желающих поиметь себе долгосрочных проблем, да еще безо всякого удовольствия, особо не находится.

В результате – острейший кризис: женщины, желающие оплодотвориться, стоят в очередях, “лист ожидания” – год и более. Но вся эта на вид анекдотичная история вскрывает довольно серьезную проблему близкого будущего: ведь действительно получается, что сперма – драгоценнейший (а если точнее – чреватый массой проблем) продукт, над которым будущие мужчины станут трястись, как гобсек над своим золотом!

Просто представим себе будущее, в котором на каждого будут храниться “генетические карты” в некой общенациональной (или даже международной) базе данных! В таких условиях отца любого ребенка можно будет без труда вычислить по ДНК – и, стало быть, автоматически начислить ему алименты (в Прекрасном Мире Будущего это, скорее всего, и будет осуществляться “автоматом”). 30% заработка – в случае одного, 50% – в случае двоих, 66% – в случае троих.

Ну и, спрашивается, кто в таких условиях станет “разбрасывать сперму” направо и налево? И вообще: а вдруг презерватив порвется?! Нет-нет – только виртуально! Найти себе “донора спермы” для женщин с каждым годом будет все более и более нетривиальной задачей… Или еще хуже: все больше будет мужчин, желающих тем или иным способом (а способы предложат) стать… бесплодными. ВО ИЗБЕЖАНИЕ, так сказать. Тем, что раньше обеспечивала, к примеру, перенесенная в детстве краснуха.

В Дивном Новом Мире всё будет не так, как сейчас. Вполне возможно, что Мужчина Со Спермой – это будет редкость, диво дивное. Вот только не знаю: это будут те, кому все завидуют? Или наоборот – чудики, объекты всеобщего пренебрежения, примерно как, скажем, сегодня люди, желающие заниматься наукой – “дураки, зачем-то проблем себе ищут”?