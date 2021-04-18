ФСБ показала задержание подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.

На видеозаписи видно, как Зенкович прибыл в Москву и спускается на эскалаторе в одном из аэропортов. Также на кадры попали его переговоры с Федутой на улице.

Кроме того, на съемке ФСБ запечатлены переговоры Зенковича с якобы белорусскими генералами в VIP-комнате одного из ресторанов Москвы, передает РИА «Новости».

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии намеревались на 25 лет люстрировать министров, работавших при Лукашенко. «Вообще наше предложение – всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25», – сказал Зенкович.

Операция по задержанию Зенковича прошла днем. Видно, как сотрудники ФСБ усаживают юриста в служебный автомобиль. Федута был задержан в тот же день, но в другом месте.

17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.

В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.

КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержения президента республики. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек уточнил, что задержанные помещены в следственный изолятор КГБ, продолжаются следственные действия. Задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Также он сообщил о связи Зенковича с американскими спецслужбами.