 

Премьер Чехии предрек отказ Росатому в допуске к тендеру на достройку АЭС

18.04.2021, 22:50, Новости дня
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Росатому, вероятно, откажут в допуске к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», сообщил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Он полагает, что российская госкорпорация «не должна быть допущена». Бабиш предположил, что кабмин Чехии примет соответствующее решение, передает ТАСС.

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Отметим, что ряд политических сил в Чехии, а также США добиваются того, чтобы Росатом не участвовал в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы».



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