 

Чехия назвала отмененные переговоры о «Спутнике V» частью операции против России

18.04.2021, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.

По его словам, чешские силы безопасности «добились феноменального успеха», благодаря которому Чехия сможет «значительно ослабить враждебную деятельность российских агентов». Гамачек отметил «масштабность и уникальность» операции «в целом и в рамках НАТО и ЕС», в связи с чем ее проведение требовало «осторожности».

«При этом моя объявленная поездка в Москву также сыграла свою роль. По понятным причинам я не могу рассказать общественности все подробности», – сообщил он в Twitter, добавив, что «готов проинформировать о них соответствующие парламентские органы, которые следят за деятельностью силовых структур».

Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / В Украине снова почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

30.06 / Такая “гордость” нам не нужна: россияне отрицательно отреагировали на ЛГБТ-акцию “месяц прайда”

10.03 / “Лечу на обследование”. Никитюк отправилась в Турцию

18.02 / Украина сделала все для эффективной вакцинации – Шмыгаль

21.11 / Amazon представил обновленные умные очки Echo Frames

05.12 / Дегтярев стал на день волонтером в рамках акции «Мы вместе»

05.02 / Около 130 стран не получили вакцины от COVID-19 – ВОЗ

26.11 / Иркутский губернатор анонсировал ремонт водопроводных сетей в Усолье-Сибирском

20.10 / Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

03.12 / В Украине могут появиться правила отбывания административного ареста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика