Взяли золото. Организованной группой лиц

Сборная РФ впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию и заработала 200 тысяч долларов.

Второй и заключительный виртуозно-ледяной турнир ковидного сезона все-таки состоялся. За что надо сказать «аригато» смелому губернатору японской префектуры Осака, который, несмотря на локальный режим чрезвычайной ситуации из-за новой волны пандемии на подведомственной ему территории, не стал зажигать перед фигуристами красный свет. Хотя эстафета олимпийского огня по паркам девятимиллионного города безрадостно пронеслась в тот же срок фактически без свидетелей. А вот в ледовый дворец болельщиков, пусть и с ограничениями, все три дня пускали исправно, благодаря чему коммерческое соревнование получилось куда более ярким, чем недавний мировой форум в Стокгольме.

Сборная РФ с золотыми медалями. Фото: Koki Nagahama / Getty

Конечно, сравнивать значимость двух чемпионатов не стоит. На официальное первенство планеты приезжают спортсмены из трех десятков стран, а в неформальном японском симпозиуме, проходящем раз в два года, участвуют шесть лучших национальных команд, отобранных по результатам турниров под эгидой ISU. Тем не менее World Team Trophy — это престижная развлекательная разборка. Каждая «банда» состоит из восьми человек: танцевальная и спортивная пары, два одиночника и две одиночницы. Фигуристы исполняют короткий и произвольный номер, но результаты не суммируются, а вот за занятые в каждом виде программы места резидентам присуждается от одного до 12 баллов. Набирающая больше всех очков бригада и открывает шампанское. Чем-то нынешний формат так называемого Кубка мира напоминает командное олимпийское состязание, хотя в японской версии, как видно из регламента, главные роли отданы не парникам, а представителям одиночного катания.

Впрочем, фаворитами считались отнюдь не американцы с хозяевами площадки, которым такие правила, ясное дело, подходят отлично, а россияне, никогда до этого не побеждавшие в азиатском шоу и прилетевшие в Страну восходящего солнца в сильнейшем составе. И, что немаловажно, в привычных курточках с триколором, так как турнир с элементами маскарада под двухлетние санкции, наложенные на отечественный спорт, не подпадает…

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Напомню, что наши фигуристы-невидимки месяц назад триумфально взяли Швецию, вернув на родину золотые медали в парном катании и в танцах. Не подвели болельщиков Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и в Осаке. Их задача, положа руку на сердце, сложной не выглядела. Поскольку мощный китайский тандем Суй Вэньцзин — Хань Цун, как и вся социалистическая дружина, от участия отказались, а гениальный французский дуэт — пятикратные чемпионы Европы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — этот сезон пропускают. Но и в отсутствии основных конкурентов великолепная четверка не расслабилась, отпрыгав и сплясав на 48 очков из 48. Безусловно, настоящих желтеньких цыплят и уточек будут считать на Олимпиаде-2022, если она, конечно, состоится. Однако, исходя из двух последних репетиций, осторожно предположу, что подопечные Тамары Москвиной (а ведь у нее еще есть Александра Бойкова и Дмитрий Козловский) и питомцы Александра Жулина, совершившие не только большой технический шаг вперед, но и добившиеся благосклонности судей, имеют все шансы и на зимний пекинский пьедестал.

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А вот мужской сектор, к сожалению, по-прежнему провисает.

После ухода Ягудина и Плющенко у нас так и не появилось ни одного толкового парнишки. Правда, Алексей Мишин пытается реанимировать в «Юбилейном» 26-летнего Михаила Коляду, дотянувшегося когда-то до мировой бронзы, и обещает вырастить чемпиона из юного Евгения Семененко. И пусть для общей трехцветной победы профессорские ребята, доскользившие в произвольном тайме до 3-й и 5-й позиции, сделали все возможное (Михаил, к примеру, личный рекорд установил), пропасть между ними и космическими Нэтаном Ченом с Юдзуру Ханю видна невооруженным глазом. Причем уникальные «обряды» американца с японцем и с ошибками смотрятся более выигрышно, чем чистые, но бессмысленные прокаты их соперников, приезжающих в уголок «кис-энд-край» с языком на плече. И боюсь, что за 9 месяцев даже такой волшебник, как Мишин, не успеет приготовить эликсир жизни для своих учеников. Хотя Женя Семененко, несомненно, способен в перспективе бороться за личные драгоценные кругляши.

Сумасшедшие же полеты наяву наших звездных девчушек не дают покоя иностранным специалистам, продолжающим с утра до вечера обсуждать причины их невыносимой легкости. Завистники периодически вбрасывают информацию о том, что воспитанницы Этери Тутберидзе кушают таблетки, позволяющие обмануть пубертат. Но доказательств нет. Как нет и тех, кто прямо сейчас готов сражаться с нежной Анной Щербаковой, два дня заставлявшей интеллигентную публику размахивать от восторга российскими флагами и блеснувшей на награждении английским. Как всегда прекрасна была и капитан сборной Елизавета Туктамышева, без проблем сдержавшая натиск Рики Кихиры и Брэди Теннел. Кстати, для Лизы, выбившей 21 очко, командный чемпионат был уже третьим по счету. И под ее веселым и чутким руководством молодая гвардия с седьмой попытки наконец-то покорила вершину и разбогатела на 200 тысяч долларов.

Деньги, безусловно, поделят по-братски. А вот за три женских путевки на Олимпиаду очень скоро, уверен, развернется на внутренних аренах недетская битва. Или как раз детская? Штука в том, что у Этери Георгиевны, которая, к слову, зарегистрировала недавно ООО «Тим Тутберизде», подросли в «хрустальном инкубаторе» Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых, уже сегодня не уступающие, а иногда и превосходящие в оценках старших подруг.

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Осенью девятиклассницы переходят во взрослый разряд и грозят спутать карты нынешним примам.

И, на мой взгляд, не только ветеранке Туктамышевой придется совершать подвиг, дабы впервые очутиться на Играх. При такой конкуренции (не забудьте про Алену Косторную и Женю Медведеву) рискует пролететь мимо Пекина и Александра Трусова, чей фан-клуб открылся на днях в Японии.

Однако пока сборники брали Осаку, Саша давала интервью Дмитрию Губерниеву и Тине Канделаки, снималась в передаче для телеканала «Дождь», проводила автограф-сессию в «Крокус Экспо» в связи с переводом ее автобиографии «Девочка, победившая гравитацию» на язык Шекспира. Конечно, Евгению Плющенко, из «ангельской» академии которого начинают потихоньку сбегать фигуристы и наставники, виднее, как тренировать «русскую ракету». Но с таким упором на пиар пионерка в исполнении всех четверных прыжков может оказаться девушкой, так ничего серьезного на льду и не выигравшей.

…А пока давайте просто порадуемся за победителей World Team Trophy. Как говорил герой Георгия Буркова в фильме «Зигзаг удачи»: «Будет что вспомнить!»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА

Россия — 125

США — 110

Япония — 107

Италия — 72

Франция — 67

Канада — 57

Андрей Успенский

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