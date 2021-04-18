 

“Самая тупая провокация”. Климкин прокомментировал задержание украинского консула в Санкт-Петербурге

18.04.2021, 22:22, Новости дня
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“Это вообще тупая провокация, самая тупая, какая только может быть. Представьте себе, там ФСБ дежурит круглосуточно за каждым нашим дипломатом. В этих условиях стать Джеймсом Бондом на самом деле очень сложно. Если да, то, конечно, респект, но тем не менее. Поэтому это тупая провокация, и не больше”, – сказал дипломат.

Он считает, что высылки дипломатов из РФ продолжатся.

“На самом деле, ответ России на все те высылки дипломатов, сейчас уже группами это делается, ранее в розницу, а теперь группами – пошли [по] 10, 18. И я думаю, что это еще не конец. Возможно, чтобы себе что-то в середине [страны] представить, как в аптеке, – для внутреннего потребления”, – объяснил Климкин.

Контекст:Сосонюка 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.
17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула Сосонюка на территории России и рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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