 

В МИД Украины назвали фамилию дипломата РФ, которого высылают из страны

18.04.2021, 22:22, Новости дня
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“Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Таким образом, мы дополнительно сможем проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь. Старший дипломат – это один из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников”, – сообщил Енин.

По его словам, соответствующую ноту направят российскому посольству в понедельник, 19 апреля. Также Енин обратил внимание, что российская сторона прибегает к определенному шантажу по этому поводу.

“Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего посольства в Москве. Цивилизованному миру надо привыкать к тому, что российская дипломатия является никак не дипломатией, а продолжением деятельности спецслужб в гибридной войне, и мы все прекрасно видим на примерах”, – отметил заместитель министра иностранных дел.

Контекст:Украинского консула Александра Сосонюка 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.
17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула Сосонюка на территории России и рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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