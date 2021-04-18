 

Украинский сертификат об иммунитете от COVID-19 будет совместим с европейским – Шмыгаль

18.04.2021, 22:22, Новости дня
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“Соответствующей договоренности по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой”, – отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

“Совместимость украинского и европейского сертификатов позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе”, – добавил он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/315298200037390

Контекст:О разработке сертификатов о вакцинации от коронавируса заявили в ряде стран. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.
Европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон 28 марта представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет подтверждать наличие прививки от коронавируса. На нем будет указана дата рождения, паспортные данные, информация о наличии прививки и типа вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел).
Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.
15 марта Ляшко сказал, что внедрять и требовать международную справку о прививке против коронавируса в Украине пока не стоит. По его словам, граждане смогут “получать такую бесплатную справку в два клика”, если она будет нужна им для пересечения границы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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