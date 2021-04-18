В Черкасской области в пруд въехал автомобиль, погибли три человека

“ВАЗ-2106″ съехал в местный пруд. В салоне находилось трое мужчин, все они погибли. […] Предварительно установлено, что 46-летний водитель не справился с управлением”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, жертвами ДТП стали местные жители: кроме 46-летнего водителя, в машине находились два пассажира в возрасте 34 и 44 года.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным пресс-секретаря Областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирины Назарок, погибшим было 36, 45 и 46 лет. Она уточнила, что машина перевернулась в ходе аварии.

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