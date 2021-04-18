Мнение: Опять обгадились. И опять те же два гея-героя!

Покой нам, однако, только снится – даже в воскресенье. Только вроде чуть поутихло с Украиной – пожалуйста, вспыхнул дичайший скандал с Чехией. Причем все сделано ну настолько топорно и дико, что… ну вообще нет слов. Просто читаем (статья уже оперативно обновлена в Википедии):

“Два взрыва складов боеприпасов произошли в Врбетице[cs], округ Злин[en], Чехия 16 октября и 3 декабря 2014 года. По данным Службы безопасности и информации Чехии, во взрывах участвовали два агента ГРУ из в/ч 29155… Склад № 16 содержал 50 тонн боеприпасов, которые после взрыва 16 октября были разбросаны на расстоянии 800 метров. Погибли Вратислав Гавранек (чеш. Vratislav Havránek) и Людек Петршик (Luděk Petřík). 3 декабря 2014 года склад № 12 взорвался. Склад, на котором хранилось 100 тонн боеприпасов, находился в 1,2 км от эпицентра первого взрыва…

По данным Службы безопасности и информации Чехии[9], взрывы складов были вызваны деятельностью агентов ГРУ из в/ч 29155[en] Анатолия Чепиги и Александра Мишкина[10][11], оформивших разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова, а въехавшими в Чехию по паспортам Николая Попа и Руслана Табарова”.

Ну что тут можно сказать, если не матом? Те же два красавца-туриста. Посмотрели шпили в Англии, потом отправились осматривать склады в Чехии. Или, точнее, наоборот – сначала склады, потом шпили. Широкий круг интересов! Понятно, почему у чехов нет никаких сомнений, и они массово высылают наших дипломатов, а скорее всего – вообще разорвут дипотношения. Круто!

Наши, я смотрю, уже выпрыгивают из штанов с традиционными воплями “А докажите!” Но это пустое дело. Непонятно лишь, почему чехи так долго тянули. Почему про “сладкую парочку” (блин, почему они везде вдвоем ездят?) они узнали только, получается, в 2021 году? Почему пауза в 7 лет? Или тянули, потихоньку шантажировали наших идиотов, а сейчас уже решили – “пора!” – и выложили компромат? Черт знает…

В любом случае – все слишком похоже на правду. О том, что в умах наших “стратегов” давно бродила идея “наказать чехов” – типа за перенос памятника Коневу или еще за что – писали много раз, и у меня в ЖЖ про это было. Ну вот, “наказали”.

Имидж изгоев и международных террористов мы лепим себе сами. Невероятный идиотизм! И полный позор…