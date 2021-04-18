 

МИД сообщил послу Чехии ответные меры на высылку российских дипломатов

18.04.2021, 21:56, Новости дня
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Посолу Чехии в РФ Витезславу Пивоньку в Министерстве иностранных дел РФ объявили об ответных мерах Москвы на решение Праги выслать российских дипломатов.

«Мы были проинформированы теперь. Это был ответ Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.



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