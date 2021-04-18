США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии

США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он сообщил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС.

Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.