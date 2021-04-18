 

Российские депутаты обратились к Путину

18.04.2021, 21:34, Разное
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…с требованием допустить к Навальному врачей.

Целый ряд депутатов из разных регионов РФ опубликовали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием допустить врачей к Алексею Навальному, который находится в покровской колонии №2. Текст обращения и список подписавших разместил в твиттере псковский депутат Лев Шлосберг.

Депутаты подчеркнули, что врачей к политику необходимо допустить «по его добровольному выбору». Кроме того, по мнению авторов обращения, ответственность за жизнь Навального несет лично Путин.„

«Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти»,

— заявили депутаты. Они также потребовали «отменить все решения судов по уголовным и административным делам, принятые по политическим мотивам» и немедленно освободить политзаключенных.

Обращение подписали, в частности, петербургские депутаты Борис Вишневский и Максим Резник, депутаты Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Ступин, Сергей Митрохин, Максим Круглов и другие.

Накануне почти 80 всемирно известных музыкантов, писателей, актеров, журналистов и ученых также опубликовали обращение к Владимиру Путину с требованием оказать медицинскую помощь Навальному.

Под письмом свои подписи оставили сценарист Джей Джей Абрамс, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк и Герта Мюллер, актеры Бенедикт Кэмбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, Стивен Фрай, писатели Патрик Зюскинд и Дж. К. Роулинг, вокалист группы Radiohead Том Йорк, журналист, лауреат Пулитцеровской премии за книгу о ГУЛАГе Энн Эплбаум и многие другие.

16 апреля стало известно, что анализ крови Навального свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья. Администрация ИК-2 Владимирской области угрожает ему принудительным кормлением. По последним данным, вес политика составляет 77 килограммов (на 15 килограммов меньше, чем до прибытия в колонию).

Навальный объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — он жаловался на сильные боли в спине и правой ноге. В колонии, по его словам, врач давала ему две таблетки «ибупрофена» в день и не говорила, какой у него диагноз.

Источник: Новая газета



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