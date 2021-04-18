Епифаний о российской агрессии: Победим и это нашествие

“В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. […] Сосед-агрессор хорошо знает, что в течение всего этого времени украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал. Нас не уничтожили обстрелы и не сломала ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике российские власти распространяют “вирус страха”, который веками выращивают и культивируют в подвластных ей сами, – угрожают уничтожить, бряцают оружием, увеличивают психологическое давление”, – написал он.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что страх – “действительно опасный вирус”, но это “всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить” украинцев.

“Не бойтесь! Не падайте духом! Мы – сильный народ и умеем преодолевать вызовы. Вспомните события 2014 года, как тогда распространяли “вирус страха”, но перед лицом настоящей опасности страх исчез, зато молитвы церквей и единство народа, сила армии и мудрость дипломатов стали стеной против планов агрессора. Как результат, мы сохранили государственность, завоевали духовную независимость, увековеченную в томосе, завоевали международную поддержку, воспитали сильную молодежь, сумели сформировать мощную оборону на линии фронта и в сердцах миллионов соотечественников. Нет сомнения, победим и это нашествие”, – объяснил Епифаний.

Он отметил, что ПЦУ “молится за освобождение от чужаков”.

“Украинская церковь – с украинским народом”, – заявил предстоятель Православной церкви Украины.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/2868499530032264

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

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