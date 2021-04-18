В Новой Зеландии в храме нашли останки святых в банках из-под кофе и содовой

Среди найденных предметов и артефактов – рождественский вертеп, ящик для пожертвований с вышедшими из обращения монетами, две банки из-под кофе фирмы Greggs 1970-х годов и стеклянная бутылка из-под содовой Schweppes.

Именно в кофейных банках и бутылке из-под содовой и обнаружили фрагменты костей, в частности, один позвонок, а также реликварии – небольшие металлические емкости, в которых по римско-католической традиции хранятся останки святых и другие священные реликвии.

Дуси пыталась определить, каким святым принадлежали мощи. Она предполагает, что это могут быть Святой Франциск Ассизский и Святой Винсент. Они были привезены в Новую Зеландию епископом Джоном Граймсом.

Также в разговоре с журналистами Дуси сообщила, что некоторые предметы были украдены из собора. В частности, исчезли два бронзовых ангела, установленных в алтаре часовни и относящиеся ко времени открытия собора в 1905 году.

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