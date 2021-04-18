 

Мнение: Бить по паспорту

18.04.2021, 21:12, Разное
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И вот, в связи с очередным обсёром доблестных российских “органов” – на этот раз в Чехии, пошла очередная волна интеллигентских “отречений” от “этой страны”. Соотечественники как-то даже агрессивно начинают меня спрашивать – “а почему это вы говорите “мы”, “нас”? Какие еще “мы”?! У вас что, стокгольмский синдром?? Лично Я не желаю иметь с этим государством (Россией – С.) ничего общего! Они для меня – не “мы”! Они для меня – “они”! Я не имею к ним никакого отношения, и я смеюсь над ними, вот так – Ха! Ха! Ха!” и т.п.

Старый анонимный френд из Белоруссии даже написал, как припечатал: “Это они взрывают склады, убивают, грабят, лгут. Это они – террористы, идиоты, позорники. Ни в коем случае не мы. Белорусы давно не говорят “мы” о режиме”.

Ну да. Очень удобные “они” злодействуют, взрывают, лгут и занимаются террором. А “мы” – все в белом, добренькие и пушистые, и единственный наш, бедных заек, недостаток – то, что мы несчастные страдальцы. Звучит отлично, но – на что-то похоже. На что? Может, на тех самых сентиментальных немок, которые всю жизнь вязали носки внукам под трубами Освенцима и понятия не имели, что “они” там сжигают?

Ах, да, это ж “отсылка к Гитлеру”, это харам… Ну ладно: похоже на тех передовиков производства, которые всю жизнь перевыполняли планы и понятия не имели, что такое ГУЛАГ и чем он отличался от санатория. Так пойдет.

А если в целом – дело не в стокгольмском синдроме, а в элементарном чувстве реальности. Если ты живешь в России – ты отвечаешь за все, что Россия делает. Это просто данность, нравится это или нет. Для лучшего понимания я бы просто инвертировал любимую пословицу русского народа: наступает момент, когда бить будут, глядя не на рожу (и даже не на ваше Хорошее Лицо (тм)), а как раз на паспорт. Увы.

Источник: Размышления вольного социолога



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