При сходе поезда с рельсов в Египте пострадали около 100 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов в египетской провинции Кальюбия, в результате крушения пострадали 97 человек, погибших нет, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения.

Губернатор провинции уточнил, что в районе населенного пункта Тух по не установленным пока причинам с рельсов сошли восемь вагонов поезда, который направлялся из Каира в город Эль-Мансура. К месту ЧП направлены более 50 машин скорой помощи и следователи, туда же прибыла глава Минздрава Хала Заид, передает ТАСС.

Отмечается, что железные дороги Египта находятся в неудовлетворительном состоянии, аварии на путях происходят в стране почти каждую неделю, в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось о крушении поезда в Тайване. Отмечается, что больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в туннеле. В крупнейшей за 40 лет железнодорожной аварии в Тайване погибли 51 человек, 146 человек пострадали.