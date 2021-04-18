 

При сходе поезда с рельсов в Египте пострадали около 100 человек

18.04.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пассажирский поезд сошел с рельсов в египетской провинции Кальюбия, в результате крушения пострадали 97 человек, погибших нет, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения.

Губернатор провинции уточнил, что в районе населенного пункта Тух по не установленным пока причинам с рельсов сошли восемь вагонов поезда, который направлялся из Каира в город Эль-Мансура. К месту ЧП направлены более 50 машин скорой помощи и следователи, туда же прибыла глава Минздрава Хала Заид, передает ТАСС.

Отмечается, что железные дороги Египта находятся в неудовлетворительном состоянии, аварии на путях происходят в стране почти каждую неделю, в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось о  крушении поезда в Тайване. Отмечается, что больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в туннеле. В крупнейшей за 40 лет железнодорожной аварии в Тайване погибли 51 человек, 146 человек пострадали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / USA TODAY о первой пресс-конференции Байдена – пообещал призвать Китай к ответу и заявил о планах на новый президентский срок

31.08 / Мнения: Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

26.10 / Названо число закрытых на карантин по коронавирусу российских школ

25.03 / Лапий: Мы можем открывать места в больницах и мобильные стационары, но там уже некому работать

31.10 / Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в России

28.11 / Суд отклонил иск штаба Трампа об отмене результатов выборов в Пенсильвании

01.08 / Во Вьетнаме впервые умерли пациенты с COVID-19

29.07 / В Белоруссии заявили о задержании сотрудников иностранной ЧВК

28.06 / В Мурманской области возбудили дело против устроившего стрельбу по полицейским владельца турбазы

31.01 / Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане, где случилась первая вспышка коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика