 

КГБ Белоруссии впервые в истории завел дело о попытке захвата власти

18.04.2021, 21:02, Новости дня
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Впервые в истории Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержения президента республики Александра Лукашенко, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1».

«По сути это была действительно подготовка государственного переворота», – передает его слова  ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. (…) «Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было», – подчеркнул представитель КГБ страны.

Бычек уточнил, что задержанные помещены в следственный изолятор КГБ, продолжаются следственные действия. «Они [задержанные] сотрудничают со следствием, дают признательные показания. (…) Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела», – сказал он.

Один из задержанных, адвокат Юрий Зенкович, имеет американское гражданство и подозревается в связях со спецслужбами США. «На территории Республики Беларусь (РБ) он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», – сказал Бычек.

17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.

В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.



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