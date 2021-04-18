 

При стрельбе в техасском Остине погибли три человека

18.04.2021, 21:02, Новости дня
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В американском городе Остин (штат Техас) три человека погибли в результате стрельбы, стрелка пока не удалось обезвредить, сообщили местные экстренные службы.

«Инцидент с активной стрельбой…На данный момент медицинская служба получила заявления о смерти троих взрослых пациентов на месте происшествия», – передает заявление экстренной медицинской службы РИА «Новости».

Полиция Остина находится на месте стрельбы на северо-западе города. Местным жителям рекомендовано укрыться и покинуть этот район.

Ранее стрельба произошла в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, известно о большом числе пострадавших.



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