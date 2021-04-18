Мнение: Утечка

Скверная получилась история с утечкой более чем полумиллионом адресов электронной почты россиян, готовых по призыву соратников Алексея Навального выйти на несанкционированный митинг.

Публичные персоны ФБК успокаивают, мол, «это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных. Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники, — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам».

Но на самом-то деле эта утечка не так безобидна. Подробный анализ, чем чревата утечка базы электронных адресов можно прочитать в публикации «База Волкова».

Вот небольшая цитата: «…после кражи адресов с сайта ФБК вовсе не обязательно было их обнародовать. К силовикам постоянно стекаются украденные базы, о которых общественность никогда и не узнает. И базу сторонников Навального они могли сделать втайне. То есть организатор операции специально выбрал публичную утечку для дискредитации всей деятельности ФБК, чтобы представить команду Алексея Навального ненадежным партнером, готовым рискнуть безопасностью сторонников».

В общем, не понимаю я, зачем надо было проводить перепись сторонников Навального, готовых к протестным действиям? Тем более не понимаю, как можно было начинать составлять списки, если была вероятность хоть один на миллион, что списки могут оказаться в руках злоумышленников?

Картинка отсюда

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