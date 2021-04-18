За донаты — до 8 лет

Что будет с активными соратниками и рядовыми сторонниками Навального после того, как штабы политика внесут в список экстремистских организаций.

16 апреля стало известно, что прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры провела проверку Фонда борьбы с коррупцией (мы вынуждены указать, что Министерство юстиции включило эту организацию в число «иноагентов». — Ред.), штабов Алексея Навальногои его некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан». Проверка показала, что ФБК и все, что связано с именем Навального, является экстремизмом. В связи с чем прокуратура обратилась с иском в Мосгорсуд, который просит присвоить соответствующий ярлык организациям.

Какие конкретно действия прокуратура трактует как экстремизм, пока неясно. Текст иска не обнародован. В СМИ прокуратура лишь разослала пресс-релиз, в котором просит жителей быть бдительными и предупреждает их о том, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации [ФБК и др.] занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Александр Верховский. Фото: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Сомнений в том, что Мосгорсуд удовлетворит иск прокуратуры, как-то нет совсем. Сомнений в том, что решение не оставит в силе вторая инстанция, тоже нет. Что будет дальше и как признание ФБК и штабов Навального экстремистскими отразится на соратниках и сторонниках политика, а также на тех, кто перечисляет этим организациям пожертвования (донатит) — по просьбе «Новой» поясняет Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова» (в этом случае мы тоже вынуждены указать, что центр признан Минюстом «иноагентом». — Ред.).

Организации Навального будут в списке Минюста

Если суд согласится с прокуратурой, и затем решение вступит в силу, все дальнейшее технически, скорее всего, будет происходить так: ФБК, штабы и другие организации Навального именно с момента вступления в силу решения будут официально считаться запрещенными. Они будут внесены в соответствующий список Минюста.

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Продолжение их деятельности будет рассматриваться как уголовное преступление.

Полиция у дома Юлии Навальной. Фото: РИА Новости

Вся прелесть в том, что «продолжение экстремистской деятельности» — это чисто формальный состав. К «продолжению» деятельности могут отнести все что угодно. Даже деятельность под другим названием. Так как сотрудников и соратников Навального по стране много, то очевидно, что правоприменение будет весьма избирательным.

За донаты граждане могут схлопотать до 8 лет лишения свободы

Что касается пожертвований, то после вступления решения в силу и попадания ФБК и штабов Навального в список Минюста любой перевод денег будет приравниваться к «финансированию экстремистской деятельности». Неважно, сколько вы будете перечислять: хоть 50 рублей, хоть 100 рублей, хоть 5000 тысяч. Любая перечисленная сумма будет считаться преступлением. Жертвователь будет наказываться уголовной ответственностью по статье 282.3 УК РФ, («Финансирование экстремистской деятельности»).

Доказывать все будет очень просто — легко отследить, кто перечислил на территории РФ. Наказывается штрафом, либо принудительными работами, либо ограничением свободы, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Накажут и за старые посты с символикой ФБК

Символика ФБК, штабов и других организаций Навального будет символикой запрещенной организации. Если она будет публиковаться, это будет расцениваться как административное правонарушение. Наказание не серьезное, но человек в течение двух лет не сможет участвовать в выборах. Фокус еще вот в чем. Понятно, что закон не имеет обратной силы, но поскольку распространение символики происходит сегодня в основном в интернете, то проверяющим органам не важно будет, когда вы публиковали эту символику — до вступления решения в силу или после. Какой-нибудь пост в фейсбуке или в «ВКонтакте» с логотипом ФБК, который вы опубликовали 5 лет назад — тоже годится. Вы о нем не помните. Но вам о нем напомнят. Всем, конечно, не напомнят про их прежние посты. Повторюсь, по моим предположениям,

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«карать» будут выборочно — в первую очередь самых активных сторонников и соратников. Иначе невозможно — всю страну придется охватить.

Прогноз: все грустно

Иск будет удовлетворен первой и второй инстанцией — Мосгорсудом и Верховным судом. Шансов на иной исход мало. Случаев, когда в РФ не удовлетворяли иски о запрете организаций, не было. Европейский суд — это уже дальнейшая отдельная история, обжалование в Страсбурге на факт запрета организации в РФ уже никак не влияет.

Вера Челищева

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