Мнение: Операция “Тишина” и Сашин кошелек

По следам вчерашнего ареста белорусских заговорщиков, заговор которых носил название "Операция Тишина".

На встречу Федута и Зенкович привезли поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или лишить свободы. Как сообщил автор сюжета, эту информацию помогли достать хакеры. «Все личные данные на них <…> Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — заявил Зенкович.

В сюжете также говорится, что к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева. Зенкович и Федута заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. По их словам, после переворота Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», — отметил Зенкович.

В конце встречи адвокат и политолог предложили генералам присвоить себе имущество Лукашенко. «Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять, тихонечко, при случае», — говорил Зенкович. На это один из генералов у него спросил, где Лукашенко может держать свои запасы. «Дома, скорее всего, в Острошицком городке, и он будет не учтен», — ответил адвокат.

https://www.rbc.ru/politics/18/04/2021/607bf7ad9a79475bda9b0982?fromtg=1 – цинк

Ну вот, а говорили, что борьба за демократию, а тут речь о неучтенном кошельке Саши. Видимо им понравилось разграбление Межигорья и имущества Вити.

PS. Кстати, сообщают, что тема заговора против Лукашенко поднималась во время переговоров Байдена и Путина по телефону (то есть еще до того, как официально объявили о аресте загорщиков). Некоторые считают, что история с новыми похождениями Петрова и Боширова, а также новые санкции против РФ и массовые высылки дипломатов, служат целям информационного прикрытия последствий вскрытия заговора против Лукашенко и провала американских спецслужб, хотя в случае с Чехией имеются и сугубо местные мотивы связанные с конкурсом на строительство АЭС и закупкой вакцины для Чехии.

PS2. Кстати, до сих пор не названы фамилии генералов, с которыми встречались заговорщики в Москве. С учетом наличия оперативных записей со встречи заговорщиков, у ФСБ наверняка есть фамилии всех участников. Ведь если планировалось убийство Лукашенко на военном параде, то должны быть и потенциальные исполнители, которые возьмут на себя все риски практического исполнения. Те самые люди, которым передавали деньги.

PS3. История получилась настолько забористой, что ролик белорусского государственного ТВ (!) про задержания заговорщиков попал в тренды Ютуба.

PS4. Ну и новости белорусской политической эмиграции.

Проклятый Лукашенко, до чего страну довел!

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