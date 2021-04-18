Хавбек сборной Украины по футболу забил победный мяч в ворота чемпиона Италии

Малиновский вышел на замену на 72-й минуте поединка вместо датского защитника “Аталанты” Йоакима Меле.

Украинец сначала пристрелялся, дальним ударом со штрафного целил в “девятку” ворот “Ювентуса”, но туринцев выручил польский вратарь Войцех Щесны.

На 87-й минуте матча Малиновский получил мяч от форварда сборной Словении Йосипа Иличича, сместился к центру и пробил, мяч рикошетом от бразильца Алекса Сандро влетел в ворота чемпиона Италии.

1:0 – победа “Аталанты”, клуб из Бергамо потеснил “Ювентус” с третьей позиции в турнирной таблице Серии А. У команды Малиновского 64 набранных очка в 31 сыгранном поединке.

Скриншот: legaseriea.it

—